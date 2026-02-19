En vivo
Exministros de Salud advierten que desfinanciación del sistema pone en riesgo la vida de pacientes

Exministros de Salud advierten que desfinanciación del sistema pone en riesgo la vida de pacientes

En un comunicado público, un grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud señala que la muerte de Kevin Acosta Pico no es un hecho aislado, sino la expresión de una crisis estructural asociada a la insuficiencia de la UPC, el incumplimiento de órdenes judiciales y el deterioro financiero del sistema.

