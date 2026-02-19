Escándalo sacude a la AFA: 19 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 19 de febrero de 2026:



La prensa argentina reporta que Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tiene prohibida su salida del país en medio de una investigación por manejo de recursos.

El arbitraje quedó en el ojo del huracán tras el duelo entre Junior de Barranquilla y América de Cali, con fuertes críticas por decisiones polémicas durante el partido equivalente a la fecha 7 de la Liga BetPlay.

Desde Río de Janeiro, Carlo Ancelotti confirmó que renovaría por cuatro años más su vínculo con la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) al frente de Brasil.

Quedó confirmada la transmisión de partidos de grandes selecciones en marzo por Ditu y Caracol Televisión, con destaque para los duelos de la Selección Colombia ante Croacia y Francia.

