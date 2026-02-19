Escándalo sacude a la AFA: 19 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 19 de febrero de 2026:
- La prensa argentina reporta que Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tiene prohibida su salida del país en medio de una investigación por manejo de recursos.
- El arbitraje quedó en el ojo del huracán tras el duelo entre Junior de Barranquilla y América de Cali, con fuertes críticas por decisiones polémicas durante el partido equivalente a la fecha 7 de la Liga BetPlay.
- Desde Río de Janeiro, Carlo Ancelotti confirmó que renovaría por cuatro años más su vínculo con la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) al frente de Brasil.
- Quedó confirmada la transmisión de partidos de grandes selecciones en marzo por Ditu y Caracol Televisión, con destaque para los duelos de la Selección Colombia ante Croacia y Francia.
