Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Salud  / Así Vamos en Salud califica de "ilegal" que Petro divulgara la historia clínica de Kevin Acosta

Así Vamos en Salud califica de “ilegal” que Petro divulgara la historia clínica de Kevin Acosta

El director del observatorio, Augusto Galán, advirtió que cerca de 4.500 pacientes con hemofilia estarían en riesgo por la intermitencia en la entrega de medicamentos.

