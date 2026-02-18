Así Vamos en Salud califica de “ilegal” que Petro divulgara la historia clínica de Kevin Acosta

La divulgación de la historia clínica de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia que falleció hace pocos días, junto con declaraciones del presidente Gustavo Petro y de miembros del Gobierno, desató un nuevo foco de controversia en medio del debate por la muerte del menor, quien era paciente de Nueva EPS.

Para el director del observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán, se trata de una actuación contraria a la normatividad vigente y al respeto por los derechos fundamentales. “Es totalmente ilegal y no está bien. El respeto a la privacidad de las personas lo tenemos que cumplir todos los colombianos, no importa si es el presidente de la República o la persona más humilde de este país”, afirmó Galán.

El director insistió en que la historia clínica está protegida por normas y regulaciones específicas y advirtió que la actuación del mandatario no solo tendría implicaciones legales, sino también un impacto humano sobre la familia. En particular, señaló que la exposición pública de la información médica revictimizó al niño y a sus familiares.

Adicionalmente, Galán explicó que el caso de Kevin refleja la situación que hoy enfrentan miles de pacientes en el país. De acuerdo con el director, más de 4.500 personas con hemofilia estarían en riesgo de vivir escenarios similares, debido a las dificultades para acceder de manera oportuna a los medicamentos que requieren para sus tratamientos.



Kevin Arley Acosta

En ese contexto, aseguró que la intermitencia en la prestación de los servicios de salud está relacionada con un problema de financiación del sistema. “Hay pacientes con otras enfermedades de alto costo, que lo hemos visto a lo largo de los últimos meses, y la indolencia del Gobierno no lo ha querido solucionar. Y tiene que ver con la desfinanciación estructural que está diagnosticada desde hace bastante tiempo”, agregó.

Durante el encuentro de socialización Colombia Progresa 2026, una iniciativa de seis centros de pensamiento que busca proponer una hoja de ruta al próximo gobierno sobre los principales desafíos del país, Galán sostuvo que el mayor problema del sistema de salud es la crisis financiera que atraviesa, la cual pone en riesgo su sostenibilidad, la continuidad en la prestación de los servicios y el derecho efectivo a la salud. Por esa razón, indicó que una de las principales recomendaciones es estabilizar el sistema mediante una mayor inyección de liquidez.

Finalmente, el director del observatorio señaló que parte del deterioro actual también está relacionado con las recientes intervenciones del Gobierno a varias EPS. “El próximo gobierno va a tener que solucionar la intervención que hay sobre las EPS, que tienen en este momento aproximadamente 25 millones de afiliados y que esas EPS intervenidas por el gobierno nacional desde hace más de dos años, pues han visto deteriorar su operación y su patrimonio, y han visto incrementar las quejas, peticiones y reclamos”, concluyó.