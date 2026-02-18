Así la luce la última temporada de 'La Primera Vez' de Netflix: este es el tráiler

Regresa a Netflix una de la series más querida de los últimos años, de la mano de Caracol Televisión y Dago García: 'La Primera vez', la historia de un grupo de amigos que se conocieron a finales de la caótica Bogotá de los 70s y empezaron a vivir diversas aventuras juntos.

'Granados', el protagonista e interpretado por Emmanuel Restrepo, sigue de cerca a 'Eva Samper', interpretada por Francisca Estévez, enamorado de ella desde la primera vez que la vio entrar al salón en el colegio. Al lado de ellos se encuentran sus amigos Martín Salcedo (Sergio Palau), Gustavo Pabón (Julio Cerati), Luisa Salcedo (Sara Pinzón), Álvaro Castro (Brandon Figuerado), mientras que a la par se encuentran los problemas de pareja de Ana (Verónica Orozco) y José Granados (Santiago Alarcón).

'La Primera Vez' // Foto: Netflix

¿De qué tratará la última temporada?

En este tráiler, estrenado este 18 de febrero, se ve que, finalmente, 'Granados' alcanzó su sueño de ser novelista y sacar su primer libro, pero en este contará cosas de sus amigos que no todo el mundo debía saber y esto hará que el grupo se empiece a fracturar.

Ahora ya casi como adultos, los problemas son más grandes entre ellos y, nuevamente, 'Eva' termina siendo un problema para el protagonista que hará hasta lo imposible para que esa historia de amor no termina antes de tiempo. También se ven algunos detalles, como a 'Castro' de árbitro recordando que en la tercera temporada sufrió una lesión que le acabó su sueño de ser futbolista.



La seria se estrenará el 18 de marzo y tendrá disponibles todos los episodios, que al igual que en temporadas anteriores tendrán una duración aproximada de una hora.