En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Así la luce la última temporada de 'La Primera Vez' de Netflix: este es el tráiler

Así la luce la última temporada de 'La Primera Vez' de Netflix: este es el tráiler

Esta última temporada sigue la historia de este grupo de amigos, pero en una etapa más adulta en donde 'Granados' nuevamente tendrá problema en su historia de amor con 'Eva'.

Publicidad

Publicidad

Publicidad