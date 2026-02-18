En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Perú
Reunión Petro-Delcy

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Este es el policía asesinado en ataque en Cúcuta; comandante resultó herido

Este es el policía asesinado en ataque en Cúcuta; comandante resultó herido

El director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, rechazó este acto violento. Se activó un plan candado para dar con los responsables.

Publicidad

Publicidad

Publicidad