Esposo de jueza Vivian Polanía revela detalles del hallazgo sin vida en Cúcuta

A pocos meses del nacimiento de su hijo, la muerte de la jueza Vivian Polanía continúa generando conmoción y múltiples interrogantes en Cúcuta. El caso no solo impactó por las circunstancias en las que fue hallado su cuerpo, sino también por la dramática situación en la que fue encontrada su hijo, un bebé de apenas dos meses de vida.

El menor fue hallado llorando junto a su madre dentro del apartamento. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, presentaba signos de deshidratación, luego de haber permanecido presuntamente más de 12 horas sin recibir alimento. El bebé fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde quedó bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Jueza Vivian Polanía Foto: Instagram Vivian Polanía

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores es que el último contacto de la jueza Polanía se registró hacia las 8:00 de la noche del día anterior a su hallazgo, cuando sostuvo una llamada telefónica con su esquema de seguridad. Desde ese momento no se volvió a tener comunicación con la funcionaria judicial.

El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía en la región, confirmó que durante la inspección técnica realizada por unidades del CTI y la Fiscalía no se evidenciaron signos externos de violencia en el cuerpo de la jueza, de 42 años.



En entrevista con el podCAST Conducta Delictiva, Anuar Salín, esposo de Vivian Polanía y padre del bebé, describió su relación como una unión marcada por una fuerte atracción y apego, así como por la espontaneidad de la jueza. No obstante, reconoció que la relación tuvo momentos de tensión, con episodios de celos mutuos y dificultades asociadas a la convivencia con el diagnóstico de trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico que, según afirmó, padecía Vivian.

Vivian Polanía // Foto: Instagram @vivianpolaniaf3

“Estaba siendo muy responsable como madre, estaba muy contenta de serlo y completamente direccionada al bienestar del bebé”, señaló Salín durante la entrevista.

El hombre relató que se enteró de la muerte de la jueza hacia las 5:00 de la tarde y que su primera preocupación fue la situación de su hijo. Aseguró además que, desde el 18 de diciembre, no ha podido volver a verla. “Llevo casi dos meses sin ver a mi hijo”, afirmó.

Salín también manifestó que Vivian provenía de una familia disfuncional y que su relación con ellos era prácticamente nula. Precisó que, cuando se enteró de la muerte de su esposa, tuvo un presentimiento sobre el estado de salud del menor, "se me vino a la cabeza mi hijo... mi primera reacción fue ir a la clínica donde estaba mi hijo”.

“Yo llegué e identifiqué a mi niño. Incluso, en la parte izquierda de la cabeza se le notaba un golpe: estaba hinchado mi niño. Insistí en que le hicieran un TAC y, efectivamente, no era nada grave”, explicó.

A este complejo panorama se suman antecedentes de denuncias por presunto maltrato intrafamiliar que la propia jueza había interpuesto contra el padre de su hijo. Estos elementos hacen parte del contexto que ahora evalúan las autoridades para reconstruir las últimas horas de vida de la funcionaria judicial y esclarecer plenamente lo ocurrido.