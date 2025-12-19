En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Habla amigo de la jueza Vivian Polanía, encontrada muerta en su apartamento

Habla amigo de la jueza Vivian Polanía, encontrada muerta en su apartamento

Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.

La jueza Vivian Polanía era reconocida por sus polémicas publicaciones en redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

