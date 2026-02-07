Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 7 de febrero de 2026

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en la Costa Caribe colombiana, con una amplia presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Gracias a su cobertura regional y a la constancia de sus sorteos, este juego se ha convertido en una referencia diaria para quienes consultan los resultados del chance en esta zona del país.

El número ganador del chance Sinuano Noche de este sábado 7 de febrero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Este sorteo ofrece opciones de apuesta accesibles para distintos presupuestos, con valores que van desde $500 hasta $25.000. Para ganar un premio, el número elegido debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, de acuerdo con la modalidad seleccionada. Estas características han permitido que el Sinuano Noche mantenga una alta expectativa cada noche entre miles de apostadores que siguen atentamente sus resultados.



A qué hora juega Sinuano Noche

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p.m., una vez finaliza el sorteo. Este horario se mantiene de forma constante, lo que facilita que los jugadores estén pendientes de la publicación de los números ganadores.



Cómo se juega el chance

El Sinuano Noche cuenta con varias modalidades de juego, las cuales determinan el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia y a su presupuesto.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche varía según el monto ganado, aunque existen requisitos que son obligatorios en todos los casos.

Documentos requeridos para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se deben presentar los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios iguales o superiores a 182 UVT: se solicitará una certificación bancaria vigente, con una expedición no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Últimos sorteos chance Sinuano Noche