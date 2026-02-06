Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy viernes 6 de febrero de 2026

Publicidad
El Sinuano Noche se ha posicionado como uno de los juegos de chance más populares en la Costa Caribe colombiana, con una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su amplia cobertura regional y la regularidad de sus sorteos lo han convertido en una referencia clave para quienes consultan a diario los resultados del chance en esta zona del país.
El número ganador del chance Sinuano Noche de este viernes 6 de febrero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Este juego ofrece opciones de apuesta accesibles, con valores que van desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número seleccionado debe coincidir de manera exacta, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, de acuerdo con la modalidad elegida. Gracias a estas características, el Sinuano Noche mantiene una alta expectativa cada noche entre miles de apostadores que siguen de cerca sus resultados.
El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p.m., una vez finaliza el sorteo, horario que se mantiene de forma constante y permite a los jugadores estar atentos a la publicación de los números ganadores.
El Sinuano Noche cuenta con diversas modalidades de juego, las cuales determinan el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:
Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su estrategia y presupuesto.
El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche depende del monto ganado, aunque existen requisitos que son obligatorios en todos los casos.
Documentos requeridos para cualquier premio:
Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Noche
|5 Febrero 2026
|3507 - 6
|Sinuano Noche
|4 Febrero 2026
|5021 - 5
|Sinuano Noche
|3 Febrero 2026
|6253 - 0
|Sinuano Noche
|2 Febrero 2026
|9408 - 7
|Sinuano Noche
|1 Febrero 2026
|3371 - 4
|Sinuano Noche
|31 Enero 2026
|9512 - 9
|Sinuano Noche
|30 Enero 2026
|5143 - 7
|Sinuano Noche
|29 Enero 2026
|0660 - 9
|Sinuano Noche
|28 Enero 2026
|7089 - 0
|Sinuano Noche
|27 Enero 2026
|2443 - 0