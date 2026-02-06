Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy viernes 6 de febrero de 2026

El Sinuano Noche se ha posicionado como uno de los juegos de chance más populares en la Costa Caribe colombiana, con una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su amplia cobertura regional y la regularidad de sus sorteos lo han convertido en una referencia clave para quienes consultan a diario los resultados del chance en esta zona del país.

El número ganador del chance Sinuano Noche de este viernes 6 de febrero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Este juego ofrece opciones de apuesta accesibles, con valores que van desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número seleccionado debe coincidir de manera exacta, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, de acuerdo con la modalidad elegida. Gracias a estas características, el Sinuano Noche mantiene una alta expectativa cada noche entre miles de apostadores que siguen de cerca sus resultados.



A qué hora juega Sinuano Noche

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p.m., una vez finaliza el sorteo, horario que se mantiene de forma constante y permite a los jugadores estar atentos a la publicación de los números ganadores.



Cómo se juega el chance

El Sinuano Noche cuenta con diversas modalidades de juego, las cuales determinan el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su estrategia y presupuesto.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche depende del monto ganado, aunque existen requisitos que son obligatorios en todos los casos.

Documentos requeridos para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se deben presentar los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios iguales o superiores a 182 UVT: se solicitará una certificación bancaria vigente, con una expedición no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Últimos sorteos chance Sinuano Noche