Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 7 de febrero de 2026

El Dorado Noche es uno de los juegos de chance más consultados en Colombia y se ha posicionado como una opción habitual para quienes siguen de manera constante los resultados del chance. Este sorteo está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados, lo que facilita la participación de un amplio número de jugadores interesados en apostar de forma regular.



Resultado del Dorado Noche hoy 7 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 7 de febrero de 2026 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

El valor de los premios depende del tipo de jugada y de la cantidad de cifras acertadas, lo que permite acceder a pagos que van desde aciertos básicos hasta combinaciones completas. Por cada peso apostado, este chance brinda distintas posibilidades de ganancia, adaptándose a quienes prefieren apuestas conservadoras o buscan premios más altos.

En cuanto al plan de premios, acertar cuatro cifras en modalidad directa paga 4.500 veces lo apostado; cuatro cifras en modalidad combinada, 208 veces; tres últimas cifras directas, 400 veces; tres últimas cifras combinadas, 83 veces; dos últimas cifras directas o pata, 50 veces; y la última cifra directa o uña, cinco veces el valor apostado. Esta estructura permite a los jugadores elegir la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y a sus expectativas de ganancia.

Desde el año 2025, el Dorado Noche incorporó la quinta balota o número adicional, una alternativa diseñada para incrementar el valor del premio cuando se acierta de manera simultánea junto con otras cifras del sorteo. Esta opción añade un componente adicional de emoción, sin modificar la mecánica tradicional del juego.



Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo del Dorado Noche se realiza exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados oficiales del chance pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo correspondiente. Este horario se mantiene de forma constante, lo que facilita que los jugadores estén atentos a la publicación de los números ganadores.



¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

La empresa Paga Todo informó que, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para reclamar un premio del Dorado Noche es obligatorio ser mayor de edad, presentar el tiquete original correctamente diligenciado con todos los datos requeridos en la parte posterior y entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para este trámite. Cumplir con estas condiciones permite realizar el cobro de manera ágil y segura, garantizando la correcta entrega del premio.



Sorteo en vivo Dorado Noche

Últimos resultados del chance Dorado Noche