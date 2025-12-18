Esta fue la última comunicación que tuvo la jueza Vivian Polanía con su escolta

La Policía de Colombia, bajo la dirección del coronel Fabio Ojeda, comandante en Cúcuta, está investigando la trágica muerte de la jueza Vivian Polanía. El cuerpo de la jueza fue encontrado en su residencia tras la activación de protocolos por parte de su esquema de protección. La última comunicación registrada entre la jueza y su hombre de protección ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior.

En esa ocasión, la jueza le había solicitado a su escolta que le llevara comida. Posteriormente, el hombre de protección se retiró a descansar.



Detalles del hallazgo y el estado del bebé

La alerta sobre la situación de la jueza se recibió a las 5:30 de la tarde de ayer a través de una llamada por parte del vigilante del edificio donde ella residía. Tras recibir el aviso, las autoridades se trasladaron al lugar de los hechos. Al el inmueble, ingresaron la policía, junto con la madre de la jueza, un cerrajero y el hombre de protección.

La jueza Polanía fue encontrada muerta en su cama, arropada. A su lado, se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio a dos meses de nacido,. Inmediatamente, el bebé fue trasladado a un centro asistencial en Cúcuta. El menor se encontraba bastante deshidratado, y se cree que llevaba más de 12 horas sin recibir alimento. Debido al grado de deshidratación, fue necesario trasladarlo a una clínica de mayor complejidad, específicamente a una UCI pediátrica. El coronel Ojeda informó que, hasta el momento, el menor se está recuperando satisfactoriamente y se encuentra estable.



Investigación

La Policía Judicial, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, ha creado un grupo interinstitucional para llevar a cabo el levantamiento del cadáver, la inspección técnica del lugar y la recolección de elementos materiales probatorios. El coronel Ojeda confirmó que no se encontraron signos de violencia en el cuerpo de la jueza ni rastros de violencia o desorden en la habitación. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para que se realicen todos los protocolos y se determine la causa de la muerte. Se cree que la muerte ocurrió durante la madrugada, basándose en la rigidez cadavérica y la lividez que presentaba la jueza.

Aunque la sobredosis de drogas o el suicidio son hipótesis que no se pueden descartar en este tipo de casos, las autoridades están a la espera de que Medicina Legal determine las causas del deceso. La Fiscalía en Cúcuta ha informado, según fuentes, que se encontraron papeletas de cocaína en el apartamento de la jueza. El coronel Ojeda no pudo confirmar esta información debido a la reserva de la investigación. Esta mañana, hay indicios que sugieren la posibilidad de que la muerte haya sido causada por una sobredosis de droga.

