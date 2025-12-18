Mujer murió tras ser atacada por su expareja mientras bailaban en Fusagasugá, Cundinamarca

Un nuevo hecho de violencia contra una mujer enluta a Fusagasugá, Cundinamarca. María Ligia Garzón Ayala, de 44 años, perdió la vida luego de ser atacada con arma blanca por su expareja sentimental mientras ambos se encontraban en un establecimiento comercial del municipio.

El crimen ocurrió el sábado 13 de diciembre, alrededor de las 6:00 de la tarde, en un bar ubicado en la Galería Municipal, en la comuna Centro. De acuerdo con las autoridades, la mujer había aceptado reunirse con el hombre y, en medio del encuentro, ambos estaban bailando cuando, de manera repentina y sin que mediara palabra, el agresor sacó un arma blanca que llevaba oculta y la atacó en repetidas ocasiones.

Personas que presenciaron lo ocurrido alertaron de inmediato a las autoridades y a los organismos de socorro. María Ligia Garzón fue trasladada de urgencia al Hospital San Rafael de Fusagasugá, donde ingresó con heridas de gravedad. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas después debido a la severidad de las lesiones.

Según información oficial de la Policía, la relación sentimental entre la víctima y el presunto agresor había terminado aproximadamente tres semanas antes del ataque.



Testimonios recopilados por investigadores y familiares indican que el encuentro habría derivado en una discusión relacionada con conflictos personales y sentimentales, situación que escaló de forma violenta hasta el desenlace fatal.

Tras conocerse el caso, el Departamento de Policía Cundinamarca activó un operativo especial para dar con el paradero del sospechoso. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), Inteligencia Policial (SIPOL) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) desplegaron un “Plan Candado” y realizaron labores de vecindario e inteligencia que permitieron ubicarlo en menos de 48 horas.

El hombre fue capturado en el municipio de Pasca, Cundinamarca, donde presuntamente intentaba esconderse. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el arma blanca que habría sido utilizada para cometer el crimen.

