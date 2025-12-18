En vivo
Autoridades adelanta operativos en Tuluá para dar con los asesinos del director seccional de la DIAN

La victima que fue identificada como Gilberto Jesús Calao González, oriundo del departamento de Córdoba fue atacado a disparos esta mañana cuando se desplaza a su oficina.

