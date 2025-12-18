Autoridades adelanta operativos en Tuluá para dar con los asesinos del director seccional de la DIAN

Gilberto Jesús Calao González, funcionario que se desempeñaba como director de la DIAN seccional Tuluá, fue asesinado en un atentado sicarial ocurrido en el barrio El Jazmín, en este municipio. Era oriundo del departamento de Córdoba y, según los primeros reportes, no había recibido amenazas previas.

Según confirmaron las autoridades, el ataque se produjo cuando hombres armados lo abordaron y le dispararon en varias ocasiones, lo que produjo la muerte del funcionario en el lugar de los hechos. Tras el ataque, los sicarios huyeron del sitio.

"Se presenta este hecho violento en contra de un funcionario de alto rango de la DIAN y esto es muy lamentable, y él fue atacado por sicarios en su vehículo. Él no tenía amenazas y esto es difícil porque él andaba desprotegido, no tenía carro blindado y tampoco escoltas", Gustavo Vélez, alcalde de Tuluá.

La DIAN rechazó el asesinato del funcionario, quien contaba con 16 años de trayectoria en la institución, y a través de un comunicado expresaron su solidaridad con la familia y seres queridos. La entidad señaló que confía en que las autoridades adelantarán las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.



"El pasado 27 de agosto asumió la Dirección Seccional de Tuluá, cargo desde el cual se destacó por su compromiso institucional y su liderazgo. Al interior de la entidad, es recordado como un funcionario responsable, comprometido, leal a sus convicciones, respetuoso y con un marcado don de gentes. Este es un momento de profundo dolor para la DIAN. La entidad ha dispuesto acompañamiento institucional para apoyar a la familia, seres queridos y equipo de trabajo del doctor Calao González en este difícil momento", dice el comunicado.

El asesinato del funcionario ha generado conmoción en Tuluá y preocupación entre las entidades del Estado por el nivel de violencia dirigido contra servidores públicos en la región. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni han establecido los móviles del crimen. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.