Encuentran en un terreno abandonado el cuerpo de periodista: esto se sabe

El periodista guatemalteco Jorge Zapeta, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo, fue encontrado sin vida en un lote baldío ubicado en el suroccidente de Guatemala, confirmaron este miércoles fuentes oficiales.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas y responsabilidades alrededor del fallecimiento del comunicador, según reportes de la prensa local.

El cuerpo de Zapeta fue hallado en un terreno abandonado del departamento de Suchitepéquez, a aproximadamente 150 kilómetros al suroeste de la capital del país.

La Asociación de Periodistas Guatemaltecos (APG), organización a la que pertenecía el comunicador, manifestó su rechazo frente al crimen a través de un comunicado y solicitó a las autoridades avanzar con celeridad en la identificación y judicialización de los responsables del presunto homicidio.



Zapeta tenía 56 años y, de acuerdo con información divulgada por medios locales, habría fallecido a causa de golpes en el tórax. La APG indicó además que familiares del periodista aseguraron que durante el presente año había sido objeto de amenazas de muerte.

Jorge Zapeta Foto: X

El comunicador ejercía su labor en un medio digital local de Suchitepéquez y contaba con más de 20 años de trayectoria en el ejercicio periodístico.

Este caso se suma al asesinato del periodista Ismael Alonzo González, ocurrido en marzo pasado en el departamento de Quetzaltenango, en el occidente del país. Con las muertes de Zapeta y Alonzo, ya son al menos seis los periodistas asesinados en Guatemala en los últimos tres años.

Guatemala, bajo el gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, enfrenta serias debilidades en su sistema judicial, y más del 90 % de los homicidios que se registran en el país permanecen en la impunidad, según datos oficiales y de organismos internacionales.