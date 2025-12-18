En vivo
Encuentran en un terreno abandonado el cuerpo de periodista: esto se sabe

Encuentran en un terreno abandonado el cuerpo de periodista: esto se sabe

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas y responsabilidades alrededor del fallecimiento del comunicador.

