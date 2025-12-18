Estragos en el Atanasio Girardot: 18 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 18 de diciembre de 2025:



El fichaje del futbolista peruano Pedro Gallese, quien jugará en el Deportivo Cali, ha causado revuelo en Perú .

. El histórico delantero peruano Claudio Pizarro elogió el trabajo realizado por Luis Díaz en la Bundesliga.

en la Bundesliga. Héctor Fabio Baez, representante del Junior de Barranquilla , se pronunció sobre la victoria del equipo en la Liga BetPlay.

, se pronunció sobre la victoria del equipo en la Liga BetPlay. Atlético Nacional derrotó 1 - 0 al Deportivo Independiente Medellín y se ratificó como campeón de la Copa BetPlay. En el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín, hinchas se tomaron la cancha y desataron diturbios tras finalizar el partido.

y se ratificó como campeón de la Copa BetPlay. En el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín, Óscar Julián Ruiz, director de arbitraje, dio detalles sobre su dirección en Egipto y su participación en la FIFA.

Escuche el programa completo aquí: