En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Nueva tensión entre gobernadora del Valle y presidente Petro: "sus palabras son una bajeza cobarde"

Nueva tensión entre gobernadora del Valle y presidente Petro: "sus palabras son una bajeza cobarde"

El mandatario nacional criticó las afirmaciones de la gobernadora en la que señalaba que la iniciativa de paz total había fracasado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad