Nueva tensión entre gobernadora del Valle y presidente Petro: "sus palabras son una bajeza cobarde"

Una nueva discusión a través de la red social X protagonizaron el presidente de la República, Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, luego de una extensa publicación que realizó el mandatario nacional, respondiendo a las afirmaciones de la gobernadora en la que señalaba que la iniciativa de paz total había fracasado.

"El narcotráfico es fuerte en el Valle del Cauca desde hace décadas por su cercanía al océano Pacífico y por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico, de lo cual nos debería hablar la misma gobernadora", aseguró el presidente Petro.

Al conocer el mensaje del presidente Petro, la gobernadora del Valle arremetió contra el mandatario, asegurando que su acusación es calumniosa y cobarde, además le pidió invertir más tiempo visitando los territorios atacados por la violencia, de la misma forma en la que lo usa para pronunciarse a través de las redes sociales.

"Sus palabras calumniosas, escritas entre líneas en su Catilinaria, vinculándome con el narcotráfico, son una bajeza cobarde; cuando quiera, demos el debate sobre solvencia moral, pese a ello, le sigo insistiendo, venga al Valle del Cauca, pónganse al frente de sus deberes que aquí estamos haciéndolo desde hace ya mucho tiempo, con su ayuda o sin ella, el Valle del Cauca sigue adelante", aseguró la mandataria.