En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / EE. UU. y Argentina dicen no a declaración histórica sobre salud: esto decidió el resto del mundo

EE. UU. y Argentina dicen no a declaración histórica sobre salud: esto decidió el resto del mundo

Mientras millones de personas luchan cada día contra enfermedades, líderes del mundo tomaron una decisión que puede cambiar el acceso a la salud en los próximos años, pero no todos estuvieron de acuerdo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad