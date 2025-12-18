En vivo
Zulma Guzmán
Vivian Polanía
Nacional, campeón
Discurso de Trump

Hospital Internacional de Colombia hace llamado a donar sangre por disminución de reservas

El HIC agradeció el apoyo de la ciudadanía en la difusión de este mensaje e insistió en que cada donación cuenta y puede marcar la diferencia para los pacientes que hoy dependen de este recurso vital.

