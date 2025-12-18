Hospital Internacional de Colombia hace llamado a donar sangre por disminución de reservas

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) informó que las reservas de sangre en sus bancos ubicados en Piedecuesta y en el Instituto Cardiovascular en Floridablanca se encuentran en niveles críticos, situación que pone en riesgo la atención oportuna de pacientes que requieren transfusiones y la realización de cirugías.

Ante este panorama, la institución hizo un llamado urgente y solidario a la comunidad para fortalecer la donación voluntaria de sangre, un acto fundamental que permite salvar vidas y garantizar la continuidad de los servicios médicos de alta complejidad.

Desde el HIC reiteraron que cualquier persona interesada en donar puede acercarse directamente a cualquiera de sus sedes.

Los requisitos para ser donante incluyen tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud y pesar más de 50 kilogramos. En cuanto a la frecuencia, los hombres pueden donar cada tres meses y las mujeres cada cuatro meses.



La institución agradeció el apoyo de la ciudadanía en la difusión de este mensaje e insistió en que cada donación cuenta y puede marcar la diferencia para los pacientes que hoy dependen de este recurso vital.