Balacera acabó con un muerto en el sur de Bogotá: “Los escoltas mataron a uno”

Un intento de hurto a una persona protegida terminó con uno de los ladrones muertos en el barrio Tunal de la localidad de Tunjuelito, sur de Bogotá, luego de que uno de los escoltas del esquema de la UNP asignado a la víctima del supuesto robo reaccionara con su arma de fuego. En el sitio se encuentra la Policía adelantando la investigación.

“Dios bendito nos atacaron a bala nuevamente, afortunadamente estamos bien, eran dos motos y cuatro tipos. Los escoltas mataron a uno de ellos, los otros huyeron en un carro y en una moto, la otra moto está aquí al lado del que dieron de baja los escoltas”, se escucha en un audio de una de las víctimas del hecho.

El esquema de seguridad estaría asignado a un hombre identificado como William Alberto Manrique, presidente sindical y derechos humanos de Human Rights, teniendo en cuenta que en otro audio se escucha a un hombre hablando sobre el hecho.

Por el momento, la Policía Metropolitana de Bogotá indica que se trató de un intento de hurto por parte de varios criminales que se movilizaban en motocicleta. Uno de los escoltas de la UNP asignado al protegido reaccionó de inmediato con su arma de dotación y logró herir a uno de los delincuentes, quien murió momentos después tras caer de la moto en la que se movilizaba.



La víctima del hecho es un líder social que salía del Hospital El Tunal y fue allí que le intentaron hurtar la camioneta de alta gama en la que se movilizaba. Los dos escoltas de la UNP reaccionaron y en la balacera cayó el criminal, quien llevaba un arma traumática, murió segundos después y tenía antecedentes por hurto. Otro delincuente resultó gravemente herido y tomó un taxi para ir de urgencia al Hospital San Carlos.