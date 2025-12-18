Millonario robo a dos adultos mayores tras cambio de divisas en el norte de Bogotá

Dos adultos mayores fueron víctimas de un millonario robo en el norte de Bogotá, luego de realizar un cambio de pesos colombianos a euros en una casa de cambios ubicada en las inmediaciones del centro comercial Unicentro.

De acuerdo con el relato de las víctimas, tras salir del establecimiento se dirigieron hacia su vivienda sin notar que estaban siendo seguidos. El asalto ocurrió cuando llegaron a la puerta de su garaje, donde fueron interceptados por cuatro hombres que se movilizaban en motocicletas.

Según la información recogida por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, dos de los delincuentes descendieron de los vehículos, los intimidaron con armas de fuego y los agredieron físicamente para despojarlos de todo el dinero que llevaban consigo.

Posteriormente, los responsables huyeron con rumbo al sur de la ciudad.



Las autoridades siguieron a los ladrones durante toda la noche, ya que llevaban consigo un teléfono celular perteneciente a los adultos mayores. El rastreo del dispositivo permitió ubicar un conjunto residencial en la localidad de Kennedy como el punto donde finalmente se detuvo la señal.

La Policía adelanta las investigaciones correspondientes y se encuentra a la espera de los permisos de la Fiscalía para ingresar al inmueble y verificar qué ocurre en esta vivienda, así como establecer si allí se estarían refugiando los responsables del robo.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los implicados.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: