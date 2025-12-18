Termina el año con muchos movimientos políticos de cara a las elecciones de 2026

Termina el 2025 con muchos movimientos políticos que serán determinantes de cara a las elecciones presidenciales y para Congreso que se llevarán a cabo en 2026.

Primero, siguen los ecos de la primera consulta presidencial consolidada para elegir un aspirante a la presidencia el próximo 8 de marzo entre Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo.

El factor de cohesión de estos precandidatos es que son críticos del gobierno del presidente Gustavo Petro y no apoyarían en principio a los candidatos de los extremos del espectro político, es decir, ni a Abelardo De La Espriella ni a Iván Cepeda.

Sin embargo, los integrantes de esa coalición invitaron públicamente a otros aspirantes a la presidencia para que se sumen a esta consulta, en particular invitaron al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, al exministro del Interior Daniel Palacios y a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.



A propósito, los partidos políticos tienen plazo hasta el próximo lunes para decidir y notificar oficialmente ante la Registraduría si finalmente participan o no de las consultas presidenciales de marzo. En principio, tanto el Centro Democrático como el Partido Conservador estarían pensando en “bajarse” de las consultas, por considerar que no son un camino conveniente para unificar al candidato opositor.

Por los lados de la izquierda, el candidato Roy Barreras confirmó en entrevista con El Radar de Blu Radio que él participará de una consulta presidencial en marzo del llamado Frente Amplio, independientemente de si Iván Cepeda finalmente puede o no participar en ese proceso.

A propósito de los candidatos que se inscribieron por firmas, este miércoles venció el plazo para adelantar ese proceso: en el balance oficial hay 87 grupos significativos de ciudadanos que presentaron firmas para avalar su aspiración presidencial, que únicamente tendrán el visto bueno definitivo a finales de enero, cuando concluya el proceso de revisión de la Registraduría.

Entre los nombres que se inscribieron a última hora por firmas está el del excontralor general Carlos Felipe Córdoba, con 1 millón 300 mil firmas, pese a que también está aspirando a ser elegido como el candidato presidencial del Partido Conservador.

Y una vez vencido el periodo de modificaciones de candidaturas a Senado y Cámara, la cifras definitivas fueron las siguientes: quedaron inscritos 3.144 aspirantes, lo que representa un aumento del 11% frente a los candidatos que se inscribieron en 2022.

Entre los nombres inscritos a última hora están Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, quien aspira al Senado por el movimiento de Abelardo De La Espriella y el reconocido empresario del sector de marroquinería Mario Hernández, quien aspirará también al Senado por el Centro Democrático.