Termina el año con muchos movimientos políticos de cara a las elecciones de 2026

Termina el año con muchos movimientos políticos de cara a las elecciones de 2026

Primero, siguen los ecos de la primera consulta presidencial consolidada para elegir un aspirante a la presidencia el próximo 8 de marzo entre Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo.

