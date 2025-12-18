Arzobispo de Popayán: "El padre Winston cumplió una orden bajo intimidación brutal en Buenos Aires"

Monseñor Omar Sánchez, arzobispo de Popayán, compartió detalles sobre la violenta incursión ocurrida en Buenos Aires, Cauca, y la difícil situación que vivió el padre Winston, el párroco local, quien fue obligado a emitir un mensaje por el megáfono a las fuerzas policiales. El monseñor pudo comunicarse con el sacerdote casi inmediatamente después de que se restablecieron las comunicaciones, consultándole sobre su estado y el desarrollo de los hechos.



Uso de los altavoces parroquiales

Según Monseñor Sánchez, la acción armada fue catalogada de "brutal" y "demoledora". En el contexto del ataque, que duró poco más de 10 horas, los guerrilleros detectaron la posibilidad de usar los parlantes de la parroquia, que normalmente se usan para poner música o villancicos en diciembre.

Un grupo de combatientes, que se metió en la casa cural armados, le pidió al padre Winston que le dijera a la policía que se rindieran, prometiéndoles que les respetarían la vida. El monseñor explicó que hacerse con esas armas y con los policías es uno de los propósitos de estas incursiones.

Para el sacerdote, estar con actores armados a su lado mientras se escuchaba el rigor de los disparos y las explosiones circundantes no dejaba margen psicológico para la acción. El contexto de la situación era brutal e intimidante.

Captura de pantalla de video

El padre actuó bajo constreñimiento, pues se encontraba ante una orden que no podía rehusar sin exponerse a ser lastimado. En ese modo espontáneo e intimidado, terminó recibiendo y cumpliendo la orden, sin tener otra opción. El arzobispo aclaró que nadie es formado en contextos de guerra, y la dimensión de un bombardeo intimida a cualquier civil, incluso a los sacerdotes que han lidiado con estos temas.



Aunque la presión fue intensa, el Padre Winston mostró un acto de valentía al oponerse a una segunda petición. Los armados le pidieron después que fuera hasta la estación de policía, asegurándole que le respetarían la vida como sacerdote, para que él mismo le dijera a los uniformados que se rindieran.

Escuche aquí la entrevista: