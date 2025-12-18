En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Condenan a 10 años de cárcel a menor de 17 años por su vestimenta, ¿qué ropa llevaba?

Condenan a 10 años de cárcel a menor de 17 años por su vestimenta, ¿qué ropa llevaba?

"Simplemente iba pasando y la vestimenta les llamó la atención a los funcionarios del Estado. Se lo llevaron y lo involucraron en un caso en el que no tiene nada que ver", señaló un testigo.

Gabriel Rodríguez fue condenado por su vestimenta
Gabriel Rodríguez fue condenado por su vestimenta.
Foto: Redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 18 de dic, 2025

