Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Mundo

Médica fue condenada a 30 años de prisión por un audio de WhatsApp: esto fue lo que dijo

Una médica fue condenada a 30 años de prisión por un audio enviado por WhatsApp. Su estado de salud empeora y su familia advierte que podría no sobrevivir a prisión.

