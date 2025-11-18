Condenan a hombre involucrado en atraco en el que murió un magistrado de Cundinamarca

A 78 meses de prisión condenó el Juzgado Primero Promiscuo de Chinchiná en Caldas a Santiago Yussep Montoya Olarte, de 29 años, quien el pasado 10 de octubre llegó al restaurante Parador Mi Pueblo, en la vía Manizales - Pereira, a cometer un atraco, hecho en el que resultó asesinado a disparos el magistrado del Consejo Seccional de La Judicatura de Cundinamarca y Amazonas, Álvaro Restrepo Valencia.

El juez encargado de la lectura de sentencia señaló que, a las 3:00 de la tarde de ese día, Santiago llegó a bordo de una motocicleta, que conducía una segunda persona, e ingresó al restaurante y se acercó hasta donde estaba el ciudadano Julián Andrés Acero Ramírez, a quien intimidó con un arma y le dijo que “entregara la cadena de oro y no se hiciera dañar”.

El togado precisó que el hombre le arrebató la joya a la víctima y salió corriendo de lugar. Sin embargo, unos escoltas del magistrado, que estaban en el establecimiento, accionaron sus armas de fuego y en ese momento el delincuente se resbaló y se cayó en la entrada del establecimiento.

Julián Andrés corrió hasta donde estaba caído el delincuente y le metió una patada. Luego, con ayuda de otros presentes, logró quitarle la cadena que le había arrebatado, la cual está avaluada en 20 millones de pesos.



Al sitio llegaron agentes de la Policía, quienes capturaron en flagrancia al delincuente y determinaron que el arma que estaba utilizando era una pistola de fogueo.

En la sentencia, el juez también detalló que la muerte del magistrado en eso hechos está siendo investigada en otro proceso aparte, pues se trata de esclarecer quien disparó contra él, ya que quienes accionaron armas de fuego reales fueron los integrantes del esquema de seguridad y el ladrón tenía un arma de fogueo.

En la audiencia se conoció que el delincuente es procedente del barrio Manrique de Medellín, donde residía hasta el día de su captura. Además. es nacido en la capital de Antioquia.

Publicidad

Santiago Yuseep ahora deberá purgar la pena de año y cinco meses de presión, la cual recibió, luego de que aceptó los cargos de tentativa de hurto agravado.

Sobre el conductor de la motocicleta y aún las autoridades no tienen información de su paradero.