En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Condenan a hombre involucrado en atraco en el que murió un magistrado de Cundinamarca

Condenan a hombre involucrado en atraco en el que murió un magistrado de Cundinamarca

En la sentencia, el juez detalló que la muerte del magistrado en eso hechos está siendo investigada en otro proceso aparte, pues se trata de esclarecer quien disparó contra él, ya que quienes accionaron armas de fuego reales fueron los integrantes del esquema de seguridad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad