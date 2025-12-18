En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / El origen del oro ya no será un misterio: arranca la trazabilidad minera en Colombia

El origen del oro ya no será un misterio: arranca la trazabilidad minera en Colombia

Desde enero, cada transacción minera tendrá huella digital. La trazabilidad nacional promete golpear la informalidad y cambiar la forma en que se comercializan y exportan los minerales en el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad