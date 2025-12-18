El origen del oro ya no será un misterio: arranca la trazabilidad minera en Colombia

Colombia da un paso clave para ponerle lupa a su minería. La Agencia Nacional de Minería (ANM) habilitó a MinTrace como el primer operador nacional de trazabilidad de minerales, una plataforma que comenzará a registrar, de punta a punta, el recorrido de los minerales que se extraen, transforman y venden en el país.

La medida marca el arranque oficial del Sistema de Trazabilidad de Minerales, un nuevo esquema que busca cerrar el paso a la comercialización irregular y darle mayor transparencia a un sector históricamente golpeado por la informalidad y las economías ilegales. Con esta habilitación, cada operación minera dejará rastro digital, desde la compra hasta la exportación.

MinTrace fue desarrollada por la empresa tecnológica colombiana Cuantico y permitirá registrar transacciones asociadas a minerales como oro, carbón, coque, esmeraldas, calizas, arcillas y materiales de construcción, entre otros. En la práctica, esto significa que el origen de cada mineral podrá verificarse y cruzarse con información oficial en tiempo real.

El sistema contará con integración directa con la ANM, lo que permitirá un despliegue gradual en todo el territorio nacional. La trazabilidad comenzará a operar de forma progresiva a partir del 1 de enero y aplicará a comercializadores, titulares mineros, plantas de beneficio y operaciones de pequeña, mediana y gran minería.



Detrás del nuevo modelo hay un respaldo jurídico claro. El sistema se apoya en el Decreto 2234 de 2023 y en la Resolución 0759 de 2024, normas que establecen los lineamientos técnicos y los mecanismos de control para verificar el origen lícito de los minerales, además de los estándares de reporte que deberán cumplir los actores del sector.

En paralelo, MinTrace anunció el lanzamiento del Plan Pionero, una estrategia pensada para acompañar y reconocer a los primeros empresarios y operadores que adopten la trazabilidad desde su fase inicial, en un intento por acelerar la transición hacia la formalidad.

“La trazabilidad minera fortalecerá la confianza, la transparencia y el crecimiento del sector minero colombiano. Hemos desarrollado un servicio integral que estará disponible para los empresarios del país desde mañana”, aseguró Daniel Medina, CEO de Cuantico, al confirmar que la plataforma ya puede consultarse en www.mintrace.co.