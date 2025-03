"Está acabando con el sector minero-energético del país": exvicepresidente Germán Vargas a Petro

En una reunión con empresarios en Bucaramanga , el exvicepresidente Germán Vargas Lleras se mostró contundente al criticar la gestión del presidente Gustavo Petro, asegurando que el Gobierno actual ha afectado gravemente la economía del país, especialmente en sectores clave como el turismo, la industria y el calzado.

"En todas las regiones que he visitado, las quejas económicas son constantes, no hay ninguna que halla crecido que le sirva al país, la inseguridad sigue en aumento, y no se han tomado medidas efectivas para revertir la situación", señaló Vargas Lleras.

Además, el exvicepresidente fue enfático en su crítica hacia la política energética del gobierno Petro, afirmando que se ha "declarado la guerra al sector minero-energético".

"Lo que está ocurriendo en el sector petrolero es muy grave, pues están marchitando una industria que genera 50 billones de pesos al año, si seguimos por este camino, ¿cómo se van a financiar los programas sociales en un país con un Estado quebrado? Ya estamos viendo aumentos enormes en las tarifas de gas, y a este ritmo, perderemos la autosuficiencia en petróleo", complementó.

Vargas Lleras también alertó sobre el futuro del sector eléctrico, destacando que las perspectivas no son nada alentadoras si se continúa con las políticas actuales: "Este Gobierno le ha declarado la guerra al sector minero energético es un fanatismo y un radicalismo que traerá enormes costos para el país", señaló.

Por otro lado, el exvicepresidente hizo una fuerte crítica a la estrategia de "Paz Total" del Gobierno Petro, calificándola como "una farsa".

Según Vargas Lleras, las estructuras criminales han crecido y expandido su territorio bajo este esquema, mientras que las fuerzas militares y de policía se han visto reducidas en número, "en lo que va del gobierno de Petro, 100.000 efectivos han sido retirados de las Fuerzas Militares, dejando a la institución impotente, maniatada y con graves deficiencias logísticas", destacó.

Vargas Lleras concluyó asegurando que el país ya está contando los días y las horas para que termine este gobierno, el cual considera ha sido nefasto para la economía y la seguridad de Colombia.