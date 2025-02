Petro bromea por tesis del ministro Daniel Rojas: “A la próxima pasa, sino se la ve conmigo”

En medio de la presentación de su nuevo gabinete ministerial, o al menos los cambios que hizo hace apenas unos días, el presidente Gustavo Petro no desaprovechó la oportunidad para recordar el fracaso de su ministro de Educación, Daniel Rojas, con respecto a la sustentación de su tesis de la maestría en la Universidad Nacional.

Sin embargo, lo tomó con tono jocoso, bromeó sobre la situación y le hizo una interesante advertencia.

El mandatario lo respaldó luego de que este reprobara la tesis de su maestría en la Universidad Nacional.

“Está estudiando porque no fue capaz de pasar la maestría, no se preocupe porque yo hice una maestría y no tuve tiempo de presentar la tesis así que usted va por delante de mí", dijo.

"Es mejor presentar las tesis hechas por uno mismo que copiar las tesis de otros. Esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda creo", agregó.

Finalmente, le advirtió entre risas: "A la próxima pasa, o si no se la ve conmigo".

Petro presentó parte del gabinete con el que afrontará la parte final de su mandato

El presidente Gustavo Petro, presentó parte del gabinete ministerial con el que afrontará los últimos 17 meses de su mandato, en el que sin embargo repiten varios nombres que han sido protagonistas de la reciente crisis de su Gobierno.

Entre los nombramientos anunciados en un acto en la Sala Delia Zapata Olivella, del Centro Nacional de las Artes de Bogotá, está el del polémico jefe de Despacho Presidencial, Armando Benedetti, como ministro del Interior, y el del general retirado de la Fuerza Aeroespacial Pedro Sánchez como jefe de la cartera de Defensa.

También, fueron presentados los nuevos ministros de Culturas, Yannai Kadamani; Minas y Energía, Edwin Palma; Ambiente, Lena Estrada; Deporte, Patricia Duque, e Igualdad, Carlos Rosero, un líder afrocolombiano que reemplaza en el cargo a la vicepresidenta Francia Márquez, que también dirigía esa cartera.

En la ceremonia, Petro anunció además a los nuevos directores del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, y del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y a los embajadores de Colombia en Arabia Saudí, Rayan El Barkcacji, y Catar, Odette Yidi.