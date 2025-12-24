Liberados contratistas de Compañía Energética de Occidente secuestrados en Corinto, Cauca

La Compañía Energética de Occidente (CEO) confirmó la liberación de los dos contratistas que habían sido secuestrados el pasado 18 de diciembre en zona rural del municipio de Corinto, ubicado al norte del Cauca.

A través de un comunicado oficial, la empresa informó que las dos personas, vinculadas a una firma contratista, ya se encuentran en libertad y actualmente reciben el acompañamiento correspondiente por parte de las autoridades.

“Desde CEO reiteramos nuestro rechazo a cualquier acto de violencia que atente contra la vida, la integridad y la seguridad de quienes trabajan por garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica”, dice el comunicado.

En las próximas horas, las dos personas regresarán a sus hogares. Vale recordar que grupos armados habían solicitado una suma de más de $200 millones por su liberación.



“Continuamos priorizando la protección de nuestro personal y contratistas, y evaluando las condiciones de seguridad para la reactivación gradual de las actividades en la zona”, puntualiza el comunicado.

Cuando fueron secuestradas, las personas estaban realizando labores técnicas relacionadas con el cumplimiento de temas de legislación ambiental en un punto de ese municipio caucano.