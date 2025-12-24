En vivo
Liberados contratistas de Compañía Energética de Occidente secuestrados en Corinto, Cauca

Liberados contratistas de Compañía Energética de Occidente secuestrados en Corinto, Cauca

Tras seis días de cautiverio, los trabajadores vinculados a una firma contratista reciben acompañamiento de las autoridades. La empresa evalúa la seguridad para reactivar actividades en zona rural.

