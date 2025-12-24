El abecé del recargo nocturno que cambia desde este 25 de diciembre

A partir del 25 de diciembre entra en vigencia uno de los cambios laborales más relevantes para miles de trabajadores en Colombia: la ampliación del recargo nocturno. La reforma actualiza el Código Sustantivo del Trabajo y redefine qué se considera jornada nocturna, cómo se paga y a quién beneficia.

El primer cambio clave tiene que ver con el horario. Desde ahora, la jornada nocturna empieza a las 7:00 p.m. y se extiende hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. Antes comenzaba a las 9:00 p.m., por lo que los trabajadores tendrán dos horas adicionales con pago extra.

Este reajuste impacta directamente el bolsillo. El valor de la hora nocturna en días hábiles pasó a $8.355, frente a los $6.189 que se pagaban anteriormente. El aumento responde a la aplicación del recargo del 35 % sobre la hora ordinaria.

El trabajo nocturno será mejor pagado desde este 25 de diciembre Foto. Blu Radio

El cambio también aplica para quienes trabajan domingos y festivos en horario nocturno. En estos días, el recargo empezará igualmente a las 7:00 p.m. y la hora pasó de $12.997 a $13.925, es decir, un incremento de $1.547 por hora.



¿Quiénes se benefician más? Principalmente los trabajadores que devengan el salario mínimo y quienes hacen parte de sectores con turnos continuos como salud, seguridad, logística, transporte y servicios. Para ellos, el trabajo nocturno representa una parte importante de sus ingresos mensuales.

Es importante tener en cuenta que el recargo nocturno se paga sobre el salario base, y no sustituye otros beneficios como horas extras, dominicales o festivos cuando corresponda. Cada empresa deberá ajustar sus liquidaciones según el nuevo esquema.