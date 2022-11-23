La reforma laboral en Colombia ha generado varios cambios en las condiciones para contratar a las empleadas domésticas, incluso a aquellas que trabajan solo por días. El aumento del valor de la hora, el reconocimiento proporcional de prestaciones y los aportes a seguridad social han llevado a que varios hogares y empresas se vean en la necesidad de organizar estos nuevos servicios.Ante ello, las plataformas digitales de limpieza por días se han convertido en una opción para contratar personal por horas o jornadas específicas y centralizar gran parte de los procesos administrativos.¿Qué cambió para las empleadas domésticas por días?La reforma laboral estableció nuevas responsabilidades para los empleadores que contratan este tipo de servicios, pues ya no es solo convenir un valor por jornada, sino que se deben reconocer proporcionalmente conceptos como la prima de servicios, las cesantías, los intereses sobre las cesantías, las vacaciones, el auxilio de transporte cuando corresponda y también los aportes al sistema de seguridad social.Ante ello, el costo real de una jornada llega a ser superior al valor diario que tradicionalmente pagaban en algunos hogares. Para las familias que necesitan ayuda entre uno o varios días a la semana, este escenario también ha llevado a buscar proveedores que puedan asumir parte de la gestión operativa de estos servicios.¿Cómo funciona la contratación por plataformas?Las plataformas de limpieza permiten centralizar procesos como la selección y validación del personal, la programación de los servicios, el seguimiento de cada jornada y la atención de novedades.La tecnología también permite verificar los datos y la identidad de las personas que prestan el servicio, conocer información sobre su experiencia y mantener un registro de cada jornada. Esto genera mayor trazabilidad para los hogares y, al mismo tiempo, respaldo documentado para las trabajadoras sobre los servicios realizados y los procesos asociados a su vinculación.Mariano Ortega, CEO de Limpiafy, señaló que “la adaptabilidad seguirá siendo necesaria, pero ahora debe estar acompañada de trazabilidad, reglas claras y garantías tanto para quienes prestan el servicio como para quienes lo contratan”.De La Espriella deroga medida de Petro: no más visitasEl Gobierno de Abelardo De La Espriella, por medio del Ministerio del Trabajo, también dejó sin efecto varias circulares laborales que había dejado expedidas durante la administración de Gustavo Petro y que fueron aprobadas luego de la reforma laboral.Ante ello, dentro de las disposiciones que eliminó De La Espriella estuvo la denominada “Excepción por peligro inminente”, misma que permitía a los inspectores de trabajo ingresar a viviendas privadas sin contar con una orden judicial ni autorización previa para verificar las condiciones laborales de las empleadas domésticas.Además, el Ministerio también derogó circulares sobre permisos sindicales y cumplimiento de convenciones colectivas, que contemplaban multas administrativas por su incumplimiento.Con estas decisiones, el Gobierno busca cambiar las normativas de la anterior administración y armar un esquema que considera más flexible para contratar este tipo de servicios en Colombia.¿Por qué crece la contratación de limpieza por días?De acuerdo con Limpiafy, la demanda de estos servicios aumentó entre 20 % y 30 % durante 2026. El crecimiento está relacionado con familias, oficinas, edificios, alojamientos turísticos y empresas que buscan servicios flexibles sin asumir directamente todos los procesos administrativos de una contratación.La plataforma cuenta actualmente con una comunidad de más de 533 profesionales de limpieza y proyecta aumentar entre 20 % y 30 % su base activa antes de finalizar el año.