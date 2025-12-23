Gobierno ofrece hasta $200 millones por responsables de emboscada a policías en Cauca

Luego de la emboscada que cobró la vida del intendente Guillermo Martínez y dejó herido al patrullero Juan Camilo Perdomo, en el corregimiento de La Balsa, zona rural de Santander de Quilichao, Cauca, mientras realizaban labores de investigación, el Gobierno Nacional anunció medidas para dar con los responsables.

Por este hecho, el Ministerio de Defensa ofreció una millonaria recompensa a quienes suministren información que permita identificar y capturar a los autores del ataque.

“La invitación es a que nos suministren información sobre quiénes cometieron estos crímenes. Se ofrecen hasta 20 millones de pesos por información que permita la identificación de los responsables y hasta 200 millones de pesos por su captura. No vamos a parar hasta encontrarlos”, dijo Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

Así mismo, las autoridades informaron que fueron enviados grupos especiales de inteligencia e investigación de la Policía Nacional para esclarecer las circunstancias de la emboscada que provocó la muerte del uniformado.



“Iban en un vehículo con todas las capacidades y cumpliendo los protocolos del equipo de investigación judicial. Lamentablemente, estos hechos se ejecutaron en contra de ellos y asesinaron a nuestro intendente Guillermo Martínez. Los detalles específicos hacen parte de la investigación”, expresó el ministro.

Tras la emboscada, se registraron enfrentamientos en los límites entre los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires, Cauca, como parte del despliegue de la Fuerza Pública para ubicar a los responsables de este nuevo hecho de violencia contra la fuerza pública.