Gobierno ofrece hasta $200 millones por responsables de emboscada a policías en Cauca

Tras la emboscada en zona rural de Santander de Quilichao que dejó un intendente muerto y un patrullero herido, el Gobierno envió grupos especiales y reforzó operativos para ubicar los responsables.

