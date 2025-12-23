Nuevo hostigamiento de las disidencias en el Cauca deja un policía muerto y otro herido

Un nuevo ataque de las disidencias de las Farc contra la fuerza pública sacude al norte del departamento del Cauca. En el hecho, registrado este martes 23 de diciembre, fue asesinado un intendente de la Policía Nacional y otro uniformado resultó gravemente herido tras una emboscada ejecutada en zona rural del municipio de Santander de Quilichao.

Los hechos ocurrieron en cercanías al corregimiento de Quinamayó. Hasta ese punto se desplazó un grupo especial antiterrorismo de la Dijín con el objetivo de verificar el contenido de un vehículo que había sido reportado como abandonado en una vía del sector. Durante el procedimiento de inspección judicial, los uniformados fueron sorprendidos por una arremetida con ráfagas de fusil y explosivos.

Los hechos ocurrieron en cercanías al corregimiento de Quinamayó Foto: suministrada

Fuentes oficiales confirmaron a Blu Radio que la víctima mortal es el intendente Luis Guillermo Martínez. Por su parte, el patrullero Juan Camilo Perdomo resultó herido en medio del hostigamiento y fue evacuado de urgencia hacia un centro asistencial del norte del Cauca, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Fuentes oficiales confirmaron que la víctima fatal es Luis Guillermo Martínez. Foto: suministrada

Este atentado se suma a la compleja situación de orden público que atraviesa el suroccidente del país, donde las estructuras de las disidencias de las Farc mantienen una fuerte presencia y han intensificado sus acciones contra las autoridades en las últimas semanas.



A esta hora, las unidades militares y de policía en la zona se encuentran en máxima alerta para prevenir nuevos ataques y tratar de dar con los responsables del crimen del intendente Martínez.