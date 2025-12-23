En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Nuevo hostigamiento de las disidencias en el Cauca deja un policía muerto y otro herido

Nuevo hostigamiento de las disidencias en el Cauca deja un policía muerto y otro herido

Un grupo especial de la Dijín fue emboscado en zona rural de Santander de Quilichao mientras inspeccionaba un vehículo abandonado.

