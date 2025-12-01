El orden público desplaza a la economía como la principal preocupación nacional, según Invamer

Una reciente encuesta de percepción país, llevada a cabo por Invamer, ha arrojado luz sobre las principales inquietudes de los ciudadanos colombianos en el corte de noviembre de 2023. Los resultados indican un cambio significativo en la jerarquía de los problemas que, a juicio de los encuestados, afronta la nación. El orden público y la inseguridad han escalado a la primera posición. Son señalados por el 35,3% de los consultados como el principal problema de Colombia en este momento.

Este dato no solo subraya una creciente preocupación por la seguridad ciudadana y el conflicto armado, sino que también marca un hito en la serie histórica de la medición. Al observar la evolución de la percepción desde mayo de 2017 hasta noviembre de 2023, la variable de "Orden público" (línea roja) muestra un repunte sostenido en los últimos meses de 2023, alcanzando su pico en la medición más reciente.

Históricamente, el binomio Desempleo/Economía (línea azul) se había mantenido como la inquietud dominante, especialmente en períodos de desaceleración económica o crisis. No obstante, en esta última medición, la preocupación por el estado de la economía y el desempleo se sitúa en el segundo lugar, con un 19,2% de las menciones. Pese a que esta cifra representa una disminución frente a mediciones anteriores (llegando a superar el 41% en abril de 2022), el porcentaje sigue siendo considerable y refleja las dificultades que atraviesa un sector de la población para acceder a oportunidades laborales estables o enfrentar el costo de vida.

Orden Público, según Invamer

Corrupción y Gestión de Gobierno en el Foco de la Crítica

Detrás de la inseguridad y la economía, otros problemas estructurales mantienen su relevancia en el panorama nacional. La corrupción (línea morada), que en momentos previos llegó a ser la principal preocupación, se ubica ahora en un tercer lugar con el 11,8%. Este porcentaje, si bien ha descendido de sus máximos históricos, indica que la desconfianza en la transparencia de la gestión pública sigue siendo un tema sensible para la ciudadanía.



Así mismo, la mala función del gobierno/Sistema político (línea morada) concentra el 9,4% de las respuestas, cerrando la lista de las problemáticas que superan la barrera del 9% de menciones. Esta variable, que refleja el descontento con la eficacia y la dirección de las políticas estatales y la clase dirigente, ha mostrado fluctuaciones notables a lo largo de los años, reflejando el pulso político del país. En el periodo analizado, las Necesidades básicas se mencionaron por el 10,9% de los encuestados y Otras problemáticas por el 10,6%.

Orden público, principal problema de los colombianos

Persistencia del pesimismo sobre el rumbo del país

En paralelo a la identificación de los principales problemas, la encuesta también exploró la percepción general de los colombianos sobre el rumbo que está tomando el país. La pregunta clave, "¿En general, cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino?", revela un panorama de persistente pesimismo.

Publicidad

La opción "Mal Camino" (línea roja punteada) predominó significativamente con el 59,8% de las respuestas. Aunque esta cifra representa una mejora frente a los picos de desazón observados en momentos críticos (llegando al 79,2% en noviembre de 2021), el hecho de que casi seis de cada diez colombianos crean que el país va por una dirección equivocada es un indicador de la desaprobación de la situación actual.

Por otro lado, la percepción de que las cosas van por "Buen Camino" (línea azul punteada) se sitúa en el 34,4%, mostrando una ligera variación positiva respecto a la medición anterior. El 5,7% restante se distribuye entre quienes "No saben/No responden".

Los datos históricos de esta serie muestran que la percepción de que el país va por "Mal Camino" ha sido la predominante a lo largo de casi todo el período entre mayo de 2017 y noviembre de 2023, con la excepción de un breve periodo al inicio del segundo semestre de 2018. Esto sugiere que, independientemente del gobierno de turno, existe una base de crítica ciudadana a la gestión de los desafíos nacionales.

Publicidad

La encuesta se realizó con una base de 3.800 encuestados y un margen de error reportado de 1,73% para la medición de problemas y 1,81% para la percepción del camino del país, lo que confiere a los resultados un alto nivel de confiabilidad estadística. Los resultados de este sondeo son fundamentales para entender las prioridades ciudadanas y orientar el debate público en el país.