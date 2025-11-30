Estos serían los posibles escenarios de segunda vuelta para elecciones 2026, según encuesta Invamer

A seis meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, la última encuesta Colombia Opina de 2025, hecha por la firma Invamer, empresa colombiana encargada de realizar investigaciones y medir la intención de voto de los ciudadanos de cara a los comicios, en alianza con Noticias Caracol y Blu Radio, reveló la primera edición de sus reconocidas encuestas.

En esta publicación, tres candidatos lideran los resultados con porcentajes significativos. El senador Iván Cepeda encabeza la lista con el 31,9%; le sigue Abelardo de la Espriella, con 18,2%, y Sergio Fajardo, con 8,5%.

Según el calendario electoral de la Registraduría Nacional, la primera vuelta se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026. Allí, la ciudadanía deberá decidir quiénes avanzan a la segunda vuelta.

Posibles escenarios en segunda vuelta para las elecciones presidenciales 2026

De acuerdo con Invamer, estos serían los posibles escenarios para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo año.



La encuesta también reveló la intención de voto de los colombianos en un escenario con solo tres candidatos, los que encabezaron la lista. En este panorama, los resultados serían los siguientes:



Iván Cepeda: 45,6%, representante de la izquierda

Abelardo de la Espriella: 25,6%, representante de la derecha

Sergio Fajardo: 24,9%, asociado a una postura de política tranquila

El gerente de Invamer, Martín Orozco, explicó que quien más votos recogería en este panorama sería Fajardo, pues los otros candidatos le darían su apoyo.

Ahora bien, con base en los resultados de esta encuesta de tres candidatos, otro posible escenario se daría entre Cepeda, con 59,1%, y de la Espriella, con 36,2%. En esta oportunidad, el favorecido sería el senador de izquierda debido a que algunos sectores de centroizquierda lo respaldarían.

Persona ejerciendo su derecho al voto. Foto: Registraduría Nacional.

Por otro lado, si el enfrentamiento fuera entre Cepeda y Fajardo, el panorama plantea una contienda electoral muy reñida que terminaría en un empate técnico, con los siguientes porcentajes:



Iván Cepeda: 48,9%

Sergio Fajardo: 46,4%

Lo anterior se traduce en que Fajardo recibiría apoyo de sectores de centroderecha y de votantes identificados con el antipetrismo.

Por último, la encuesta propone un escenario adicional entre Sergio Fajardo, con 57,7%, y Abelardo de la Espriella, con 38,9%. En este caso, Fajardo obtendría el mayor respaldo por parte de la izquierda, mientras que el apoyo de la derecha no sería suficiente para de la Espriella.

Cabe aclarar que estos posibles panoramas planteados por la encuesta de Invamer funcionan como un ejercicio numérico, basado en el resultado general donde estos tres candidatos lideran la intención de voto. Los resultados tanto en primera como en segunda vuelta pueden variar.