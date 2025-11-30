En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Elecciones 2026
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Estos serían los posibles escenarios de segunda vuelta para elecciones 2026, según encuesta Invamer

Estos serían los posibles escenarios de segunda vuelta para elecciones 2026, según encuesta Invamer

La encuesta también reveló la intención de voto de los colombianos en un escenario con solo tres candidatos, los que encabezaron la lista. En este panorama, estos serían los resultados.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo.
Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo.
Fotos: Universidad de Manizales, Senado, Abelardo de la Espriella en IG.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad