Así opera TransMilenio este 25 de diciembre y 1 de enero de 2026 en Bogotá

Mientras muchos celebran en casa, comparten en familia o descansan durante los festivos de fin de año, hay quienes deben salir temprano, cumplir turnos laborales, visitar a un ser querido o simplemente llegar a su destino sin contratiempos.

Para esas personas, el transporte público sigue siendo una necesidad incluso en Navidad y Año Nuevo. Por eso, conocer con anticipación cómo funcionará el sistema puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y uno lleno de imprevistos.

Con motivo de las festividades de fin de año, TransMilenio anunció ajustes temporales en la operación de algunos servicios zonales. De acuerdo con la información oficial, varias rutas no prestarán servicio en fechas específicas, tanto en diciembre de 2025 como en enero de 2026.



Así opera TransMilenio este 25 de diciembre y 1 de enero de 2026

Los días en los que algunos servicios TransMiZonales no operarán son el jueves 25 de diciembre de 2025 y el jueves 1 de enero de 2026, así como los sábados 27 de diciembre de 2025, y 3 y 10 de enero de 2026. Estas modificaciones se deben a la disminución en la demanda habitual durante los festivos y a la reorganización operativa del sistema.

Sin embargo, para garantizar la movilidad de los usuarios que sí requieren desplazarse en estas fechas, el sistema pondrá a disposición servicios del SITP alternativos, los cuales están detallados en un afiche informativo oficial.



En este material se especifican las rutas que no operan y las opciones disponibles para cubrir los recorridos afectados, permitiendo a los pasajeros reorganizar sus trayectos con anticipación.

Desde TransMilenio se informó que los servicios zonales que suspenden su operación temporal retomarán su funcionamiento normal a partir del domingo 11 de enero de 2026.

Mientras tanto, la recomendación principal para los usuarios es planear los desplazamientos con tiempo, revisar las rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales del sistema.