Aida Quilcué
Emergencias por lluvias en Córdoba
Selección Colombia femenina

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Incendio forestal arrasa 30 hectáreas de vegetación en Mogotes, Santander

Incendio forestal arrasa 30 hectáreas de vegetación en Mogotes, Santander

La comunidad de la zona rural de Mogotes, Santander, enfrentó las llamas ante falta de bomberos operativos.

