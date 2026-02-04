Incendio en un taller de mecánica en Soledad deja dos personas heridas y tres vehículos incinerados

Cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos del municipio de Soledad llegaron hasta un taller de mecánica ubicado en el barrio Ciudadela Metropolitana, en un sector conocido como El Percal, donde se registró un incendio de varios vehículos que estaban estacionados en la parte externa.

El fuego amenazó con extenderse hacia el local comercial; sin embargo, los bomberos lograron contenerlo. La emergencia, desafortunadamente, causó graves quemaduras a dos hombres que estaban en el sitio. Uno de ellos responde al nombre de Ángelo José Melli Bocaranda, de 56 años, quien fue trasladado a la Clínica Adela de Char de Soledad con quemaduras en el 80% del cuerpo.

La otra persona lesionada es Dubán Manuel Acuña Méndez, quien tiene quemaduras en sus piernas y brazos, y fue trasladado a la Clínica Campbell de Barranquilla.

"Atendimos una emergencia por incendio vehicular. Inmediatamente fueron despachados al lugar cuatro vehículos porque la magnitud que nos estaban reportando indicaba que era bastante complicada la situación. En el taller de mecánica resultaron afectados tres vehículos y, desafortunadamente, hubo dos personas lesionadas con quemaduras. Se logró, por parte de las unidades que atendimos la emergencia, evitar que el incendio afectara el establecimiento comercial como tal, ya que los carros estaban en la parte externa", indicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Soledad, el teniente Blas Araujo.



La Secretaría de Salud se encuentra al frente de la situación para verificar el estado de los lesionados.