Consejo Nacional de Gestión del Riesgo recomienda declarar emergencia económica por frente frío

El Gobierno evalúa declarar una nueva emergencia económica, social y ambiental para atender las graves afectaciones que deja el frente frío que impacta a Colombia desde el pasado 31 de enero. La recomendación de adoptar esta medida fue hecha por el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, tras analizar el alcance de las lluvias intensas y persistentes que han generado más de cien emergencias en varias regiones del país.

La decisión se estudió durante una extensa sesión liderada por el presidente Gustavo Petro en la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la que el Gobierno en pleno evaluó el impacto de la temporada de lluvias, las acciones de respuesta y las necesidades de recuperación posdesastre.

De acuerdo con el balance oficial, el país registra 104 emergencias en 84 municipios de 14 departamentos, con más de 43.900 familias afectadas. Los territorios más golpeados son Córdoba, Cauca, La Guajira, Antioquia y Nariño, siendo Córdoba el departamento con mayor impacto, al concentrar más de 33.000 familias damnificadas.

Según explicó la UNGRD, el frente frío ha provocado un comportamiento climático fuera de lo habitual, con lluvias intensas incluso sin la presencia del fenómeno de La Niña. Esta situación ha derivado en inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos que han afectado infraestructura crítica, servicios esenciales y amplias zonas productivas del país.



El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, aseguró que se trata de un evento sin precedentes y difícil de prever, que ha generado afectaciones en cientos de miles de hectáreas, especialmente en la región Caribe.

Carrillo advirtió que, tras la fase de respuesta inmediata, vendrá un proceso de recuperación que podría costarle al país billones de pesos. “En este momento de estrechez fiscal, el Estado colombiano no tiene la capacidad de responder a un desafío como ese y será necesaria la declaratoria de la emergencia económica, social y ambiental”, dijo.

El director de la UNGRD también confirmó que, hasta el momento, se reportan 14 personas fallecidas, dos desaparecidas y una creciente mancha de inundación que solo en Córdoba podría alcanzar las 35.000 hectáreas. Según señaló, las cifras continúan en consolidación y las afectaciones podrían aumentar con el paso de los días.

Mientras se define la declaratoria, la UNGRD ha activado una respuesta nacional con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. En total, se han realizado 21 operaciones de asistencia humanitaria, se han movilizado 30 toneladas de ayuda en 20 vuelos y se ha atendido a más de 27.000 familias damnificadas.

Este sábado, 7 de febrero, se realizará un Consejo Ampliado de Manejo, Reducción y Conocimiento del Riesgo, con el fin de entregar los insumos técnicos necesarios para que el Consejo de Ministros discuta el próximo lunes la posible declaratoria de emergencia.