En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
James Rodríguez
Inflación
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Consejo Nacional de Gestión del Riesgo recomienda declarar emergencia económica por frente frío

Consejo Nacional de Gestión del Riesgo recomienda declarar emergencia económica por frente frío

El lunes, durante un consejo de ministros se discutirá la posible declaratoria de emergencia por las afectaciones que han dejado 43.900 familias damnificadas, especialmente en el departamento de Córdoba.

Publicidad

Publicidad

Publicidad