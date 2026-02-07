Cierran vía Medellín - Costa Caribe por bandera del ELN: autoridades verifican si hay explosivos

A esta hora hay cierre total preventivo de la vía que comunica a la capital antioqueña con la Costa Caribe, entre Yarumal y Valdivia, por una bandera alusiva al Eln que fue instalada cerca a la entrada al municipio de Briceño, la cual podría estar acompañada de un artefacto explosivo.

Según confirmó la Séptima División del Ejército, en el sitio ya hacen presencia unidades especializadas antiexplosivos adelantan labores de verificación e inspección para confirmar si en efecto hay algún explosivos, como ha ocurrido en otras ocasiones, y poder descartar cualquier riesgo para la población. Por su parte, el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Muñoz, aseguró que apoyan en el sitio a los uniformados que adelantan esta labor.

"En el sector de la de la frijolera hay una bandera del ELN, se está determinando si en este punto también se instaló una carga explosiva. Ya unidades del Ejército están a la espera de que personal experto en antiexplosivos haga la verificación. Hay un cierre preventivo de la vía, y estamos, pues, ya pronto a dar el el resultado frente a la a la retirada de la misma, y también la validación, si tiene o no artefactos explosivos, pero ahí ya tenemos unidades de Ejército que están apoyándose para darle tranquilidad a la comunidad y y despeje de la vía total", detalló Muñoz.

Por lo pronto, mientras los expertos avanzan en las verificaciones para la seguridad en la zona, el cierre es total en ambos sentidos de la vía.



Hay antecedentes

Vale la pena recordar que esta zona ha sido objeto de este tipo de acciones de manera reiterada. El pasado 29 de enero, el Ejército destruyó un artefacto explosivo con el que el ELN pretendía atentar contra la vía a la Costa Caribe, en jurisdicción de Valdivia, lo que en su momento generó preocupación por la frecuencia de este tipo de acciones en este corredor clave para la movilidad de la región.



También el pasado 16 de enero, el Ejército frustró un atentado terrorista en zona rural de Valdivia, donde fueron hallados varios elementos explosivos al parecer pertenecientes al ELN.

El hallazgo se produjo puntualmente a la altura de la vereda Palomas, donde soldados encontraron un cilindro de 40 libras, una granada IM26, 600 metros de cordón detonante, 350 metros de mecha de seguridad y un chaleco de uso privativo de las Fuerzas Militares.