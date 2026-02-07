En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
James Rodríguez
Inflación
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cierran vía Medellín - Costa Caribe por bandera del ELN: autoridades verifican si hay explosivos

Cierran vía Medellín - Costa Caribe por bandera del ELN: autoridades verifican si hay explosivos

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Muñoz, aseguró que apoyan en el sitio a unidades del Ejército, a la espera de que personal experto en antiexplosivos verifique la situación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad