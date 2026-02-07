Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 7 de febrero de 2026

El Chontico Día sigue consolidándose como uno de los chances más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde forma parte de una tradición muy arraigada entre los apostadores. Su mecánica sencilla y la variedad de modalidades lo convierten en una opción habitual para quienes consultan resultados a diario.



Número ganador del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 7 de febrero del 2026 es el 6712 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador: 6712

Dos últimas cifras: 12

Tres últimas cifras: 712

La quinta: 7

Últimos dorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 6 febrero 2026 2122 - 3 Chontico Día 5 febrero 2026 1431 - 8 Chontico Día 4 febrero 2026 4659 - 9 Chontico Día 3 febrero 2026 0622 - 1 Chontico Día 2 febrero 2026 5204 - 2 Chontico Día 1 febrero 2026 9666 - 5 Chontico Día 30 enero 2026 0740 - 5 Chontico Día 29 enero 2026 8861 - 7 Chontico Día 27 enero 2026 8016 - 0 Chontico Día 26 enero 2026 2549 - 8

Modalidades de juego del Chontico Día

Este sorteo ofrece distintas opciones de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes estilos de juego y niveles de riesgo:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, el Chontico Día resulta atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Las apuestas son accesibles y flexibles. Los jugadores pueden participar desde $500 hasta $25.000, lo que permite ajustar cada jugada según el presupuesto y la estrategia personal. Esta facilidad ha sido clave para mantener su popularidad en distintas regiones del país.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para cobrar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).

Así, los ganadores pueden reclamar sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente en uno de los chances más tradicionales de Colombia.