Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 7 de febrero de 2026

El Chontico Día sigue consolidándose como uno de los chances más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde forma parte de una tradición muy arraigada entre los apostadores. Su mecánica sencilla y la variedad de modalidades lo convierten en una opción habitual para quienes consultan resultados a diario.
El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 7 de febrero del 2026 es el 6712 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Chontico Día
|6 febrero 2026
|2122 - 3
|Chontico Día
|5 febrero 2026
|1431 - 8
|Chontico Día
|4 febrero 2026
|4659 - 9
Este sorteo ofrece distintas opciones de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes estilos de juego y niveles de riesgo:
Gracias a esta variedad, el Chontico Día resulta atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.
Las apuestas son accesibles y flexibles. Los jugadores pueden participar desde $500 hasta $25.000, lo que permite ajustar cada jugada según el presupuesto y la estrategia personal. Esta facilidad ha sido clave para mantener su popularidad en distintas regiones del país.
Para cobrar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:
De acuerdo con el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:
Así, los ganadores pueden reclamar sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente en uno de los chances más tradicionales de Colombia.