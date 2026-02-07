En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
James Rodríguez
Inflación
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / A la cárcel hombre que habría abusado de menores de edad en Sogamoso, Boyacá

A la cárcel hombre que habría abusado de menores de edad en Sogamoso, Boyacá

Yeison Tibavija Monroy es señalado de abusar sexualmente de dos menores de edad entre 2012 y 2013. Además encontraron en su celular una gran cantidad de material pornográfico que involucra a niños, niñas y adolescentes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad