A la cárcel hombre que habría abusado de menores de edad en Sogamoso, Boyacá

En Sogamoso, Boyacá, Yeison Tibavija Monroy sería responsable de agredir sexualmente, al menos, a dos menores en distintos periodos. De acuerdo con la Fiscalía, entre los años 2012 y 2013 el hombre habría sometido a diferentes vejámenes a una niña que para entonces tenía 12 años de edad.

Además, las autoridades señalaron que en julio de 2022 el procesado presuntamente agredió sexualmente a un niño de apenas nueve meses, un hecho que agravó su situación judicial y reforzó las líneas de investigación en su contra.

En el marco de procedimientos realizados por unidades de la Policía Nacional entre noviembre y diciembre de 2025, a Tibavija Monroy le fue incautado un teléfono celular en el que se encontraron 10 videos y 4.551 fotografías de actividades de tipo sexual. De ese material, al menos 365 imágenes corresponderían a contenido en el que se observa la participación de menores de edad.

Con base en estos hallazgos y tras recopilar otros elementos materiales probatorios, la Fiscalía ordenó su captura. Un fiscal de la Seccional Boyacá le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía con personas menores de 18 años.



Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra. No obstante, un juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso en su contra.

