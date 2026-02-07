Fuerzas Militares refuerzan evacuaciones y entrega de ayuda por inundaciones en regiones del país

Las Fuerzas Militares de Colombia mantienen un despliegue conjunto para atender la emergencia por inundaciones que afecta a varias regiones del país, como consecuencia del frente frío que impacta el centro, norte y occidente del territorio nacional.

El Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizan operaciones de evacuación de población en riesgo, entrega de ayudas humanitarias y apoyo a las autoridades locales en departamentos como Córdoba, Santander, Chocó y Antioquia, donde se registran las mayores afectaciones.

En coordinación con la Defensa Civil y las autoridades departamentales, se han evacuado personas en condición de vulnerabilidad y se han entregado más de 80 toneladas de asistencia humanitaria, incluyendo kits de alimentación y aseo para las familias damnificadas.

En zonas ribereñas, las tropas adelantan labores de contención y traslado preventivo de comunidades hacia centros de atención, además de mantener presencia institucional para facilitar las labores de los organismos de socorro.



El componente aéreo ha sido clave en la respuesta. La Fuerza Aeroespacial ha transportado personal de emergencia y más de 25 toneladas de ayuda humanitaria suministrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con operaciones coordinadas desde el Puesto de Mando Unificado instalado en Montería.

Las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso con la protección de la vida y el bienestar de las comunidades afectadas, y aseguraron que mantendrán el despliegue conjunto mientras persistan las condiciones de emergencia.