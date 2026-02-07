En vivo
Matan a un joven durante lectura de bando en Betulia, Sucre: seis personas heridas

Matan a un joven durante lectura de bando en Betulia, Sucre: seis personas heridas

Johana Rodríguez, Mary de la Ossa y Jesús Torres son las identidades de tres de las seis personas que resultaron lesionadas.

Violencia en Betulia, Sucre.png
Las personas que resultaron lesionadas están en diferentes centros asistenciales de Betulia, en Sucre.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de feb, 2026

