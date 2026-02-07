Matan a un joven durante lectura de bando en Betulia, Sucre: seis personas heridas

Como Ángel David Méndez Ribón fue identificado en las últimas horas el joven de 20 años de edad que perdió la vida tras los al menos cuatros disparos que recibió en diferentes partes de su cuerpo durante una Lectura del Bando carnavalera, la cual tuvo lugar anoche viernes 06 de febrero en el barrio Cinco Esquinas del municipio de Betulia, en Sucre.

Los hechos, según el reporte de las autoridades, también dejaron heridas a seis personas más llamadas, Johana Rodríguez, Mary de la Ossa y Jesús Torres, mientras que en el resto de la lista se encuentran tres adolescentes entre 15 y 16 años.

De estos lesionados puntualmente en la diagonal 3 con transversal 9, de la municipalidad mencionada, se puede decir que dos de ellos ya fueron dados de alta, mientras que los otros cuatro permanecen en observación médica.

Dos de los lesionados que son menores de edad recibieron un impacto por arma de fuego en la pierna derecha, el otro adolescente fue baleado en su puerta izquierda.



Con respecto a los mayores, Johana Rodríguez tiene heridas de bala en su pierna izquierda al igual que Mary de la Ossa, mientras tanto a Jesús Torres se le reportó una lesión superficial ocasionada en su cabeza.

Del mismo modo, aún no hay indicios que esclarezcan las razones por las que propició el ataque, solo se sabe que la víctima residía en una vereda llamada El Rodeo, en el corregimiento Loma Alta, de San Juan de Betulia.

El evento había recibido el aval de la Alcaldía municipal y todo transcurría en orden hasta que el reloj marcó las 11:50 de la noche aproximadamente, hora de la violencia.

“Frente al hecho se adelantan todas las acciones investigativas y operativas necesarias para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable”, manifestaron las autoridades.