Nuevo esquema promete ahorros de hasta 25 % en servicios públicos de los hogares

El panorama de los servicios públicos en Colombia para 2026 no parece alentador. Las tarifas de energía seguirán presionadas por el cobro de saldos acumulados derivados de la Opción Tarifaria —conocida como deuda de Aire— y por el incremento en los costos de comercialización, asociado al ajuste del salario mínimo. Este escenario se traduce en alzas que podrían oscilar entre el 1 % y el 2 % en el valor del kilovatio hora, afectando tanto a las familias como a las empresas.

Ante esta realidad, una iniciativa privada busca ofrecer un alivio al bolsillo de los hogares y una mayor eficiencia en la gestión financiera corporativa. Se trata de un nuevo esquema desarrollado por Vértebra Soluciones, en alianza con uno de los principales bancos del país, que apuesta por la automatización de pagos y el acompañamiento técnico para reducir el consumo energético.

De acuerdo con Juan Pablo Rojas, fundador y CEO de la compañía, el modelo ya se encuentra en operación en más de 40 empresas de distintos sectores, entre ellas Primax, Studio F, Davivienda y BBVA. Según explicó, estas organizaciones han logrado mitigar el impacto de las alzas tarifarias gracias a dos frentes principales: la centralización de pagos corporativos y un programa de bienestar dirigido a sus colaboradores.

“La gestión centralizada permite consolidar el pago de los servicios públicos de múltiples sedes en un solo sistema, con mayor control, puntualidad y menos errores en facturación. Eso se traduce en ahorros operativos directos y en una administración más eficiente”, señaló Rojas.



Pero el mayor impacto se estaría viendo en los hogares de los trabajadores. A través del programa Veci, la compañía gestiona el pago de los servicios públicos de los colaboradores, descontándolos directamente por nómina, sin generar costos adicionales para ellos. Este esquema, acompañado de asesoría técnica y análisis de consumo, ha permitido obtener reducciones de hasta el 25 % en las facturas mensuales.

“El modelo no funciona con subsidios, sino con educación y seguimiento. Analizamos los hábitos de consumo y capacitamos a las personas para que usen mejor la energía, lo que se traduce en ahorros reales”, agregó el directivo.

Además del beneficio económico, la estrategia apunta a promover una cultura de sostenibilidad que se inicia en las empresas y se extiende a los hogares. En un contexto de tarifas al alza, iniciativas como esta se perfilan como alternativas para aliviar la carga financiera de miles de familias y fortalecer la eficiencia operativa del sector empresarial en Colombia.