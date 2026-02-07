Preocupación en Yondó: tras enfrentamientos hace dos semanas, 50 desplazados no han podido retornar

Aunque las autoridades en el departamento de Antioquia mantienen la atención puesta en las graves consecuencias que ha dejado la ola invernal en 13 municipios, el orden público no deja de ser un dolor de cabeza para la Fuerza Pública, que enfrenta una situación alarmante en Yondó.

Siguen las repercusiones tras los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en el corregimiento de Puerto Matilde. El reporte entregado por la Gobernación de Antioquia dejó en evidencia que la disputa entre grupos criminales en zona rural dejó cerca de 17 familias desplazadas hace dos semanas, las cuales huyeron hasta el casco urbano para salvaguardar su integridad.

Luego de que incluso se atacaran con drones algunas viviendas en la vereda San Francisco, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que todas las personas desplazadas continúan siendo atendidas con ayuda institucional, mientras la Fuerza Pública intenta llegar al territorio para recuperar el control de la zona.

“Alrededor de 50 personas. La Gobernación de Antioquia, de la mano con la Alcaldía de Yondó, les está prestando toda la asistencia humanitaria, y el Ejército va avanzando hacia el corregimiento de Puerto Matilde para hacer presencia allí”, aseguró.



Mientras se espera la llegada del Ejército Nacional a esta zona del Magdalena Medio antioqueño y que así las más de 50 personas damnificadas por la violencia puedan regresar a sus hogares, las autoridades locales insisten en la presencia activa de grupos armados que complican día a día la seguridad del municipio.

Cabe mencionar que hace tres semanas fue hallado un cilindro con letras alusivas a las FARC, lo que encendió las alarmas no solo por la presencia de las disidencias, sino también por la ya conocida del ELN y el Clan del Golfo, que estarían detrás de los mencionados enfrentamientos que posteriormente generaron los desplazamientos.

