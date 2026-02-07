Gasolineras del Valle y Cauca sí cumplen con la regulación de precios: Sodicom

La Asociación de Distribuidores de Gasolina del Suroccidente emitió un comunicado en el que asegura que las estaciones de gasolina en los departamentos del Valle y Cauca, que son más de 300, han asumido una conducta responsable y coherente en la aplicación de la normativa reguladora de precios.

En el documento se explica que en esta región se están aplicando dos regímenes. En primer lugar, en las ciudades de Cali, Palmira, Tuluá, Cartago y Popayán rige la libertad vigilada, donde los márgenes del distribuidor minorista de combustible son fijados libremente. En los demás municipios aplica el régimen de libertad regulada, que establece un tope máximo de venta al público.

La asociación aclaró que actualmente el precio promedio de la gasolina en la región está alrededor de los 16.100 pesos, pese a que el precio de referencia fija un margen de 16.502 pesos.

“En aplicación estricta de esta normativa, las estaciones de servicio del suroccidente colombiano han asumido una conducta responsable y coherente con el interés general. A pesar de los incrementos sostenidos en el precio de referencia, los distribuidores minoristas han optado por no trasladar la totalidad de estos ajustes al consumidor, manteniendo precios por debajo del valor de referencia oficial”, indica el comunicado.



Mientras tanto, las autoridades en Cali han iniciado varios recorridos para verificar la realidad en las estaciones de la ciudad, luego de recibir varias denuncias en las que se indicaba que algunas de ellas no habrían ajustado los precios con la reducción de 500 pesos. Si bien se tienen algunas estaciones de combustible previamente identificadas, las visitas se realizarán de manera aleatoria.

