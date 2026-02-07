Declaran calamidad pública por fuertes lluvias en Urabá, Bajo Cauca y suroeste de Antioquia

La Gobernación de Antioquia declaró la calamidad pública para las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Suroeste. En el departamento hay más de 9.000 familias afectadas y 11 puentes dañados por las fuertes lluvias de los últimos días.

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres declaró la calamidad pública luego de las intensas precipitaciones en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Suroeste antioqueño. Hasta ahora, los reportes de las autoridades indican que las lluvias dejan 13 municipios gravemente afectados.

La llegada de diferentes entidades a las zonas damnificadas deja un saldo de 9.160 familias afectadas, 25 vías dañadas, cuatro acueductos veredales pendientes de reparación, 11 puentes golpeados por las precipitaciones y más de 22.000 estudiantes que permanecen en semiescolaridad.

Daniel Galeano, director (e) del DAGRAN, mencionó que ya se han enviado más de 5.000 ayudas humanitarias a los 24 albergues habilitados para los damnificados en el departamento.



“Nos permitirá aportar de manera eficiente y oportuna a las más de 9.160 familias en temas como educación, vivienda, infraestructura y servicios públicos y, sobre todo, mantener la entrega de las ayudas humanitarias, como lo hemos hecho desde el primer momento”, indicó.

Los municipios que han reportado afectaciones en Antioquia son Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Murindó, Vigía del Fuerte, El Bagre, Zaragoza y Urrao, donde se espera atención urgente a las comunidades golpeadas por las lluvias.

Con la declaratoria de calamidad pública, el departamento de Antioquia podrá hacer inversiones para atender a las familias, así como disponer de los recursos necesarios para la infraestructura vial, las viviendas y otros daños, como los registrados en los cultivos.

