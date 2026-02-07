Gobierno ordena plan de choque para descongestionar contenedores en el puerto de Buenaventura

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron un plan de choque para enfrentar la crisis por acumulación de contenedores vacíos y mejorar el proceso logístico en el puerto de Buenaventura, uno de los puntos estratégicos para el comercio exterior del país.

Tras una visita en territorio liderada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, las autoridades expidieron una resolución con órdenes administrativas y una circular conjunta con reglas obligatorias para los actores de la cadena logística portuaria.

Entre las principales medidas se destaca la operación continua 24 horas al día, los siete días de la semana, en los patios de contenedores vacíos, con el fin de garantizar la recepción, entrega, carga, descarga e inspección permanente. También se ordenó la evacuación inmediata de contenedores almacenados en depósitos externos para reducir la congestión y recuperar la capacidad operativa del puerto.

Además, los operadores deberán presentar un plan de acción verificable con metas de reducción del represamiento, entregar informes periódicos de cumplimiento y registrar diariamente el movimiento de contenedores en una plataforma de la Supertransporte, para fortalecer la trazabilidad y el control institucional.



“Uno de los efectos que va a traer esta par de resoluciones es que en los patios de contenedores la ocupación debe ser máximo del 70 %, pero en general tomamos medidas para que haya una descongestión inmediata de estas zonas, no se cobren recargos indebidos a los transportadores y se mejore la logística. Vienen otras medidas que también buscan mejorar todos estos procesos en el puerto de Buenaventura”, aseguró la ministra de transporte, María Fernanda Rojas.

Las autoridades advirtieron que habrá sanciones para quienes incumplan las instrucciones, y reiteraron que mantendrán seguimiento permanente a la implementación de las medidas para garantizar la competitividad del puerto, proteger a los transportadores y asegurar el flujo normal de carga en Colombia.