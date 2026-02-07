Conductores están tardando más de cinco horas para ingresar a Buenaventura

Persisten las dificultades para ingresar al distrito de Buenaventura. Los conductores están tardando más de cinco horas por la congestión en la vía, que se extiende hasta 5 kilómetros, aunque en algunos momentos del día hay minutos de fluidez que rápidamente son aprovechados por los viajeros.

Cuatro días después de la visita de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas a Buenaventura, para solucionar el paro de transportadores que exigían mejoras en la logística de despacho y recepción de contenedores en el puerto, hoy el distrito sigue viviendo grandes congestiones vehiculares.

Según la comunidad, además de las demoras en el puerto y las zonas de enturnamiento, hay otros factores como las obras de la concesión Camino del Pacífico, y el mal estado de la vía, los que hacen que ingresar o salir hacia el centro del país sea una prueba de paciencia.

"Muy complicado. Yo salí anoche desde las 5 de la tarde de Cali y llegué a las 4 de la mañana acá a Buenaventura. Es lo que está pasando en estos momentos en la vía. Los pasajeros se tiran para el monte a orinar. Sí, es compleja la situación", indicó uno de los transportadores.



Lo que señalan desde el distrito es que el plan de contingencia anunciado por la ministra de Transporte no ha podido iniciar, teniendo en cuenta que en el sector aledaño al puerto no se cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para iniciar una operación 24/7. Por lo que exigen la implementación inmediata del plan de seguridad para avanzar con la descongestión del puerto.