Pacífico  / Conductores están tardando más de cinco horas para ingresar a Buenaventura

Conductores están tardando más de cinco horas para ingresar a Buenaventura

Además de las demoras en el puerto y las zonas de enturnamiento, hay otros factores como las obras en la vía, que hacen que ingresar o salir hacia el centro del país sea una prueba de paciencia.

